Порошенко пообещал поставить вопрос о членстве в НАТО в 2019 году

Президент Украины Петр Порошенко, в случае избрания на второй срок, пообещал на лондонском саммите НАТО, который пройдет в декабре 2019 года, поднять вопрос о предоставлении Киеву плана действий по членству (ПДЧ) в военном блоке. Данное заявление политик сделал 17 марта на встрече с избирателями в центре Киева.

«Уже на лондонском саммите НАТО, в декабре 2019 года, после того, как избиратели дадут мне мандат еще на пять лет, намерен поставить вопрос о ПДЧ уже в этом году. Об этом я написал в письме генеральному секретарю НАТО», — цитирует главу государства «РИА Новости».

При этом подготовить страну к вступлению в НАТО, как и в Европейский союз (ЕС), Порошенко планирует к 2023 году.

7 февраля Верховная рада утвердила изменения в Конституцию относительно курса страны на членство в ЕС и НАТО. Инициатором поправки выступил президент Украины.

29 января текущего года на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» действующий президент Украины заявил, что Киев через 5 лет намерен подать заявку на вступление в Европейский союз (ЕС). Тогда же Порошенко отметил, что ожидает получения плана по вступлению страны в НАТО.

При этом специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украина пока не готова к членству в Североатлантическом альянсе, а сама организация не готова к достижению консенсуса по включению республики в свой состав.

После смены власти на Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года новое руководство взяло курс на вступление республики в политические и военные объединения западных стран. В первую очередь Киев желает стать членом ЕС и НАТО. При этом Порошенко неоднократно заявлял, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься на референдуме.