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В МИДе заявили о демонизации России со стороны НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО занимается демонизацией России. По словам дипломата, альянс приписывает стране «какие-то агрессивные намерения, которые не существуют по определению».

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«НАТО сегодня живет представлениями о намерениях России, которые никакого отношения к этим намерениям не имеют», — сказал он в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну.

Грушко также напомнил, что все решения об отказе от сотрудничества, ограничении каналов коммуникации и количества тем, которые являлись предметом политического диалога, принимались со стороны НАТО.

21 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что за демонизацией России скрывается желание создать ширму для решения геополитических задач. Он также напомнил о недавнем решении США отказаться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон обосновал свой поступок ложными обвинениями России в том, что она якобы нарушает условия соглашения.

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