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Лавров рассказал о целях демонизации России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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За демонизацией России скрывается желание создать ширму для решения геополитических задач. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 21 февраля на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

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«Мы видим, что демонизация России в глазах широкой европейской общественности преследует цель — создать удобную ширму для решения геополитических задач. Продолжается курс на наращивание военной активности НАТО и развертывания военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ», — цитирует его «РИА Новости».

В ходе выступления Лавров напомнил о недавнем решении США отказаться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон обосновал свой поступок ложными обвинениями России в том, что она якобы нарушает условия соглашения.

В феврале состоялось турне госсекретаря США Майка Помпео по европейским странам. Накануне официальных визитов сообщалось о его намерении обсудить в местными политиками так называемую угрозу России.

1 февраля Трамп заявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Соединенные Штаты объявили, что перестанут быть участником соглашения через полгода, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств. На следующий день президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре в ответ на аналогичные действия американской стороны.

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