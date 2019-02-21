Лавров рассказал о целях демонизации России

За демонизацией России скрывается желание создать ширму для решения геополитических задач. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 21 февраля на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

«Мы видим, что демонизация России в глазах широкой европейской общественности преследует цель — создать удобную ширму для решения геополитических задач. Продолжается курс на наращивание военной активности НАТО и развертывания военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ», — цитирует его «РИА Новости».

В ходе выступления Лавров напомнил о недавнем решении США отказаться от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон обосновал свой поступок ложными обвинениями России в том, что она якобы нарушает условия соглашения.

В феврале состоялось турне госсекретаря США Майка Помпео по европейским странам. Накануне официальных визитов сообщалось о его намерении обсудить в местными политиками так называемую угрозу России.

1 февраля Трамп заявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Соединенные Штаты объявили, что перестанут быть участником соглашения через полгода, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств. На следующий день президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре в ответ на аналогичные действия американской стороны.