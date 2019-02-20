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Путин пояснил свое предложение США оценить новое российское оружие

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин объяснил, что высказанное им предложение в адрес США посчитать скорость и дальность перспективного российского оружия не является угрозой, сообщает 20 февраля «Интерфакс».

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«Это же не угроза. Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности, или еще в чем-нибудь», — сказал глава государства.

Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что Вашингтону стоит посчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для России.

Во время этого же выступления российский лидер рассказал о разработке новой отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон», способной развивать скорость полета до 9 махов, и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

Также Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника «Посейдон». Он заверил, что испытания идут по плану.

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