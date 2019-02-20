Путин пояснил свое предложение США оценить новое российское оружие

Президент России Владимир Путин объяснил, что высказанное им предложение в адрес США посчитать скорость и дальность перспективного российского оружия не является угрозой, сообщает 20 февраля «Интерфакс».

«Это же не угроза. Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности, или еще в чем-нибудь», — сказал глава государства.

Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил, что Вашингтону стоит посчитать скорость и дальность новых видов российского оружия и только после этого принимать решения, которые могут создавать дополнительные угрозы для России.

Во время этого же выступления российский лидер рассказал о разработке новой отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон», способной развивать скорость полета до 9 махов, и преодолевать в воздухе расстояние более 1 тыс. км.

Также Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника «Посейдон». Он заверил, что испытания идут по плану.