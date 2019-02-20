Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника «Посейдон»

Президент России Владимир Путин заявил, что испытания подводного беспилотника «Посейдон» идут по плану.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию глава государства рассказал, что аппарат, который может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, спустят на воду в ближайшее время.

«Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, теперь можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка — носитель этого беспилотного комплекса», — приводит его слова «Газета.ру».

Параллельно, по словам российского лидера, проводятся испытания комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», лазерных установок «Пересвет», а также комплексов с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

В начале февраля был завершен ключевой этап испытаний «Посейдона». В ходе тестов специалистам удалось разогнать бепилотник до скорости свыше 200 км/ч. Также удалось подтвердить неограниченную дальность хода аппарата.

«Посейдоны», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.

По мнению зарубежных СМИ, «Посейдон» уже вызвал серьезное беспокойство у американских военных экспертов. Так, бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон считает, что данный аппарат — разрушительная «машина Судного дня», которая может уничтожить американские города.