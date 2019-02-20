Путин рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Циркон»

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию заявил, что работа над гиперзвуковой ракетой «Циркон» будет завершена в срок.

Новый боеприпас российский лидер окрестил «перспективной новинкой».

Как пояснил президент, «Циркон» способна развивать скорость полета около 9 Махов, ее дальность может составить более 1 тыс. км. Ракета создается для поражения как морских, так и наземных целей. Он подчеркнул, что постановка на боевое дежурство нового вооружения не будет затратной.

Также Путин назвал сроки спуска на воду подводного беспилотника «Посейдон». Он заверил, что испытания идут по плану.

Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 15 раз.