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Путин нацелен на заключение мирного договора с Японией

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию заявил 20 февраля, что страна намерена развивать политический диалог и экономические отношения с Японией. 

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«Готовы к совместному поиску взаимоприемлемых условия для заключения мирного договора», — пояснил он. 

Япония считает четыре острова Южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи — и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.

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