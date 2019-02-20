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Путин поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих актов с сфере контроля и надзора, ведомственных региональных приказов, писем и инструкций.

По словам главы государства, за два года при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу. 

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«Правительство предлагает серьезно пересмотреть правовую базу контроля надзорной деятельности, это, безусловно, правильно, это нужно всячески поддержать», — сказал он. Путин отметил, что этого мало, и надо пойти и на «более радикальные шаги». 

С 1 января 2021 года должны быть сохранены только те документы, которые отвечают современным требованиям, а остальные должны быть сданы в архив.

«Мы когда обсуждали эту тему, многие коллеги сказали: «Страшно!» Действительно, есть проблема, это не так просто, потому что по некоторым ведомствам огромные фолианты, там столько всего понаписано, регламентировано», — пояснил президент. Он подчеркнул, что всю эту информацию необходимо обновить. 

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).

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