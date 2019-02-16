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Лавров заявил об отсутствии искусственных сроков по договору с Японией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия не ставит искусственных сроков по заключению мирного договора с Японией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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В разговоре с журналистами по итогам 55-й Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России подчеркнул, что Москва «спокойно объясняет» коллегам в Токио, что невозможно планировать сроки заключения подобных соглашений.

Лавров подчеркнул, что стороны будут работать на основе декларации 1956 года, как об этом и договаривались лидеры стран в Сингапуре в конце 2018 года.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва будет настаивать на безальтернативном признании японскими соседями «итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды». 

Япония считает четыре острова Южных Курил — Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи — и ряд территорий Малой Курильской гряды своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.

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