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СМИ узнали о новой стратегии Японии в переговорах с Россией

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Япония может изменить стратегию переговоров с Россией по мирному договору, если стороны не достигнут соглашения в ближайшие месяцы, сообщает агентство Jiji Tsushinsha со ссылкой на источники в японском правительстве.

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По словам собеседников агентства, активизация переговоров привела к негативной реакции российской общественности, некоторые представители которой выступают против передачи островов южной части Курил.

Как уточняет ТАСС, в Японии надеются принять рамочное соглашение по мирному договору к июню, когда в стране состоится саммит «Большой двадцатки». На его полях предполагается провести встречу японского премьера Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным.

При этом ряд японских правительственных чиновников не верит в скорое решение «многолетней проблемы» и настаивает на том, чтобы рассмотреть возможность ведения переговоров после смены премьер-министра страны в сентябре 2021 года.

Япония считает четыре острова южных Курил: Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи своими «северными территориями», которые якобы незаконно находятся в составе РФ.

В доказательство Токио приводит первый русско-японский договор 1855 года, по которому эти острова были признаны японскими. Однако по итогам Второй мировой войны острова перешли к СССР. Из-за споров об их принадлежности Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В прошлом году Путин и Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В ней оговаривается вероятность передачи Японии двух островов.

Однако позднее в Москве отметили, что Токио должен будет признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над Южными Курилами. При этом в декларации не уточняется, на каком основании СССР был готов передать два острова.

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