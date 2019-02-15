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Песков прокомментировал намерение Японии отменить визы для граждан РФ

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Кремль приветствует обсуждение с Токио возможной отмены виз в Японию для россиян. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 15 февраля.

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«Подобное обсуждение, безусловно, приветствуется, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений», — цитирует его «Интерфакс».

При этом Песков отметил, что этот вопрос не обсуждался в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. «Но тема эта фигурирует в повестке дня переговоров с различными государствами, это то, к чему мы в итоге стремимся», — заключил он.

О том, что Япония изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан, сообщалось ранее 15 февраля. Сроки реализации этих планов на данный момент не определены, однако с помощью нововведения россиянам не нужна будет виза на въезд в Японию для пребывания в стране в течение 90 дней.

В октябре прошлого года власти Японии значительно смягчили визовый режим для граждан РФ, путешествующих в составе туристических групп по турам компаний, входящих в Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Согласно новым правилам, для получения визы таким туристам потребуется лишь две заполненные анкеты, две фотографии, оригинал заграничного паспорта и копия российского.

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