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Песков не увидел «ничего зазорного» в поющих в самолете чиновниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел «ничего зазорного» в появившемся в Сети ролике с чиновниками, которые с бокалами в руках пели песню на борту самолета. 

На видеозаписи, опубликованной в СМИ 14 февраля, запечатлены экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и зампредседателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова вместе с экс-руководителем протокола правительства Мариной Ентальцевой. Они поют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба».

«Ничего в этом нет зазорного. Важно при этом не нарушать правил», — сказал Песков во время брифинга журналистам 14 февраля. 

При этом он подтвердил, что у чиновников действительно есть традиция «собираться за рюмкой» и обсуждать дела. Представитель Кремля также отметил, что не знает, как это видео попало в Сеть.

«Не знаю, важно ли это, откуда взялось. По крайней мере это не наш вопрос», — заключил он.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин назвал свой любимый сорт пива, отметив при этом, что старается поменьше употреблять его, чтобы избежать негативных последствий для фигуры.

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