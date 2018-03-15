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Путин ограничивает себя в употреблении любимого сорта пива

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Фото: Global Look Press/Frank May
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Президент России Владимир Путин назвал свой любимый сорт пива, отметив при этом, что старается поменьше употреблять его, чтобы избежать негативных последствий для фигуры. Об этом глава государства рассказал в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова.

«Радебергер» я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Потому что от него «биербаух», это по-немецки — появляется пивной живот», — сказал Путин.

Путин рассказывал ранее, что канцлер Германии Ангела Меркель иногда присылает ему несколько бутылок пива немецкой марки, напоминает RT.

Путин ответил шуткой на просьбу руководителей ведущих российских СМИ разрешить рекламу крепкого алкоголя в период чемпионата мира по футболу, заявив, что вырос на материнском молоке.

«Известия» писали ранее, что правительство России прорабатывает вопрос маркировки пива, пивных напитков, медовухи и сидра. Это подразумевает возможность создания в стране системы отслеживания напитков.

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