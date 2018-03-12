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Правительство России прорабатывает вопрос маркировки пива

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Фото: Global Look Press/Frank Leonhardt/dpa
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Правительство России прорабатывает вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи, что подразумевает возможность создания в России системы отслеживания напитков. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Известий».

Согласно протоколу совещания, состоявшегося 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, создание системы отслеживания этих напитков поручено Минфину и заинтересованным ведомствам.

Предполагается, что благодаря введению системы удастся решить вопросы отчетности производителей и продавцов пива. В очередь потребители смогут получить гарантию продажи в магазинах  исключительно легальных напитков.

В документе отмечается, что профильные ведомства должны будут сформировать свои предложения до 26 апреля.

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