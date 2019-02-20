Путин призвал избавить бизнес от постоянного нахождения «под статьей»

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего традиционного послания Федеральному собранию заявил, что бизнес не должен постоянно ощущать риск административного или уголовного преследования.

«Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей», — сказал он.

Путин пояснил, что на одного предпринимателя с развалившимся таким образом бизнесом в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Он добавил, что всё это становится серьезной проблемой для экономики.

Как подчеркнул президент, чтоб добиться стоящих перед Россией целей, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства.

Далее российский лидер к 2021 году поручил обновить все нормативные акты в сфере контроля и надзора и сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.