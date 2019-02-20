Путин поручил выйти в лидеры по генетике и искусственному интеллекту

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию призвал создать в России продвинутую научную инфраструктуру в области искусственного интеллекта.

По его словам, сейчас России предстоит осуществить новые амбициозные научно-технологические программы.

«Уже подписан указ о генетических исследованиях. Такую же масштабную программу национального уровня предлагаю запустить и в области искусственного интеллекта», — сказал президент.

Он подчеркнул, что к 2025 году Россия должна войти в число лидеров по этим направлениям.

«Для мощного технологического развития нам нужно выстроить современную модель исследований и разработок. Именно для этого мы создаем в регионах научно-образовательные центры», — пояснил российский лидер.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).