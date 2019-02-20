Путин призвал «кровь из носа» нарастить выпуск продукции

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному Собранию заявил, что сейчас необходимо использовать все возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции.

«Надо кровь из носа выполнять эти задачи. И, конечно, сейчас время для смелых инициатив. Для создания бизнесов и производств. Для продвижения новых продуктов и услуг. Причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро», — сказал российский лидер.

Он уточнил, что сейчас в РФ есть примеры успешных инновационных компаний и необходимо сделать так, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет-вещей и робототехника.

В связи с этим президент призвал правительство обеспечить максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы.

«Всё наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность. Эти законы не должны ограничивать становление передовых отраслей», — подчеркнул он.

Также глава государства призвал российских производителей «там, где возможно, опираться на отечественного производителя» и искать его.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).