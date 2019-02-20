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Путин призвал «кровь из носа» нарастить выпуск продукции

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному Собранию заявил, что сейчас необходимо использовать все возможности для диверсификации, для наращивания выпуска гражданской продукции.

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«Надо кровь из носа выполнять эти задачи. И, конечно, сейчас время для смелых инициатив. Для создания бизнесов и производств. Для продвижения новых продуктов и услуг. Причем волна технологического развития позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро», — сказал российский лидер. 

Он уточнил, что сейчас в РФ есть примеры успешных инновационных компаний и необходимо сделать так, чтобы их было намного больше, в том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет-вещей и робототехника.

В связи с этим президент призвал правительство обеспечить максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы. 

«Всё наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность. Эти законы не должны ограничивать становление передовых отраслей», — подчеркнул он. 

Также глава государства призвал российских производителей «там, где возможно, опираться на отечественного производителя» и искать его. 

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).

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