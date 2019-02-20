Путин поручил ликвидировать школы с плохими условиями обучения

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному собранию поручил главам регионов за два года полностью решить проблему со школами с несовременными условиями обучения.

«Порядка 200 тыс. ребят ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше 1,5% школьников. Но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей что? Только раздражает!» — пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что правительство может решить эту проблему. Также Путин поручил подключить все российские школы к высокоскоростному интернету к концу 2021 года.

Также Путин предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», которая будет предусматривать выплату в 1 млн рублей для преподавателей, переезжающих в села.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).