Прямой эфир
Сюжет:

Путин поручил ликвидировать школы с плохими условиями обучения

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному собранию поручил главам регионов за два года полностью решить проблему со школами с несовременными условиями обучения. 

Банк знаний: в России растет уровень инвестиций в образование
По каким моделям может развиваться взаимодействие вузов и бизнеса

«Порядка 200 тыс. ребят ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше 1,5% школьников. Но если родители видят, что их ребенок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей что? Только раздражает!» — пояснил российский лидер. 

Он подчеркнул, что правительство может решить эту проблему. Также Путин поручил подключить все российские школы к высокоскоростному интернету к концу 2021 года. 

Также Путин предложил запустить c 2020 года программу «Земский учитель», которая будет предусматривать выплату в 1 млн рублей для преподавателей, переезжающих в села.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям
Путин поручил решить проблему с яслями до 2021 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017