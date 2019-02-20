Путин поручил решить проблему с яслями до 2021 года

Президент РФ Владимир Путин в своем традиционном послании Федеральному cобранию заявил, что необходимо полностью решить проблему с яслями до конца 2021 года, создать в них не менее 270 тыс. мест.

Как пообещал глава государства, около 90 тыс. мест в яслях должно появится уже в 2019 году. Всего за три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов, уточнил он.

«Это необходимо, чтобы родители наслаждались отцовством и материнством», — сказал Путин, добавив, что «детскими садами мы практически всех обеспечили».

Путин выступает с посланием Федеральному собранию 15 раз (последний раз — 1 марта 2018 года).