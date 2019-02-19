Прямой эфир

Полицейских наградили за спасение семерых детей из пожара в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое полицейских вынесли из горящего дома в Иркутске семерых детей. Сотрудники правоохранительных органов представлены к награде «За смелость во имя спасения».

Пожар произошел на улице Подгорной 23 января. Возгорание заметили полицейские, которые проводили патрулирование по улицам частного сектора. В одноэтажном строении, где начался пожар, находились двое детей. Сотрудники полиции успели вывести их на улицу. Тем временем, огонь перекинулся на соседний дом, оттуда сотрудники правоохранительных органов вывели еще пятерых детей. Возраст спасенных ребят — от двух до семи лет, сообщает ИА IrkutskMedia.

Приказ о награждении полицейских подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Они представлены к награде «За смелость во имя спасения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестные стали виновниками пожара в многоквартирном доме в Биробиджане
Пожарные в Москве спасли из огня восемь человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017