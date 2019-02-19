Полицейских наградили за спасение семерых детей из пожара в Иркутске

Трое полицейских вынесли из горящего дома в Иркутске семерых детей. Сотрудники правоохранительных органов представлены к награде «За смелость во имя спасения».

Пожар произошел на улице Подгорной 23 января. Возгорание заметили полицейские, которые проводили патрулирование по улицам частного сектора. В одноэтажном строении, где начался пожар, находились двое детей. Сотрудники полиции успели вывести их на улицу. Тем временем, огонь перекинулся на соседний дом, оттуда сотрудники правоохранительных органов вывели еще пятерых детей. Возраст спасенных ребят — от двух до семи лет, сообщает ИА IrkutskMedia.

Приказ о награждении полицейских подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Они представлены к награде «За смелость во имя спасения».