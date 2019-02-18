Неизвестные стали виновниками пожара в многоквартирном доме в Биробиджане

В деревянном многоквартирном жилом доме в Биробиджане произошел пожар. Огнем была повреждена квартира и наружная часть здания. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Как сообщили ИА ЕАОMedia в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО, пожар произошел ночью 18 февраля в деревянном двухподъездном доме. Жильцы почувствовали запах дыма, вызвали пожарных и самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.

Выяснилось, что возгорание началось в нежилой квартире. По предварительной версии причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, которые попали в пустую квартиру из-за свободного к ней доступа.

В ликвидации возгорания принимали участие 20 человек личного состава и три единицы техники.