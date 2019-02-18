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Три человека погибли в результате пожара в Липецке

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Следователи начали проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в Липецкой области. Супружеская пара и их гостья скончались в результате отравления угарным газом.

Пожар произошел в частном доме на улице 9 января в Липецке. При ликвидации возгорания было обнаружено тело 59-летнего хозяина дома, его 56-летней жены, а также их гостьи. По предварительным данным, причиной смерти липчан стало отравление угарным газом. Следствием назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает LipetskMedia.

Специалисты устанавливают очаг возгорания и причины пожара. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о пожаре в Краснодаре, жертвой которого стал двухлетний ребенок. На момент возгорания в бытовом вагончике в садовом товариществе мама мальчика находилась во дворе. Увидев пожар, женщина бросилась к бытовке, но вынести сына не смогла из-за сильного задымления.

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