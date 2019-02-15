Пожарные в Москве спасли из огня восемь человек

Спасатели вызволили из огня восемь человек при пожаре в квартире одного из домов на северо-востоке Москвы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел 15 февраля на улице Плещеева, дом 22. Очаг возгорания находился в квартире на 11-м этаже. Площадь горения составила 15 кв. м.

В ходе проведения разведки и тушения пожара спасатели спасли одного человека, а также эвакуировали еще семь человек из соседних квартир и квартир этажами выше. Спасенного передали медикам для осмотра и возможного оказания помощи.

Ранее 15 февраля сообщалось, что крупный пожар в церкви ликвидировали под Саратовом.