Спасатели справились с пожаром в детском доме Нижнего Тагила

Утром 14 февраля в спальном корпусе детского дома-школы на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте управления МЧС по Свердловской области.

«Персонал учреждения, обнаружив возгорание, оперативно организовал эвакуацию детей и персонала из спального корпуса. На момент пожара большинство детей находились в учебном корпусе. Из спального корпуса были эвакуированы 17 человек, из них 11 детей», — отметили в ведомстве.

Пожар возник в одной из спальных комнат на втором этаже и охватил площадь 24 кв. м. На место инцидента прибыли девять единиц спецтехники и 26 спасателей. За 40 минут им удалось ликвидировать возгорание.

Утром 12 февраля в школе села Кузомень Кандалакшского района Мурманской области начался пожар. В результате происшествия никто не пострадал, но огонь распространился по всему деревянному зданию, что привело к обрушению крыши.