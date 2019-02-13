Прямой эфир

Пожар вспыхнул в телецентре «Останкино»

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар произошел в электрооборудовании московского телецентра «Останкино». Об этом сообщил представитель экстренных служб города.

Площадь возгорания составила около 5 кв. м. Пожар начался в электрощитовой в подвальном помещении здания. На данный момент причины происшествия неизвестны, однако огонь быстро удалось локализовать, а затем и ликвидировать, отмечает «РИА Новости».

МЧС Москвы, Twitter

13 февраля Свято-Серафимовский мужской монастырь сгорел в Ивано-Франковской области на Украине. Бревенчатый монастырь находится в селе Кривец Богородчанского района. Информация о возгорании поступила в службу спасения около 14:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в Челябинске при пожаре на заводе
Открытое горение в уфимском автоцентре ликвидировано

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017