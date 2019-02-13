Пожар вспыхнул в телецентре «Останкино»

Пожар произошел в электрооборудовании московского телецентра «Останкино». Об этом сообщил представитель экстренных служб города.

Площадь возгорания составила около 5 кв. м. Пожар начался в электрощитовой в подвальном помещении здания. На данный момент причины происшествия неизвестны, однако огонь быстро удалось локализовать, а затем и ликвидировать, отмечает «РИА Новости».

13 февраля Свято-Серафимовский мужской монастырь сгорел в Ивано-Франковской области на Украине. Бревенчатый монастырь находится в селе Кривец Богородчанского района. Информация о возгорании поступила в службу спасения около 14:00 мск.