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На Украине полностью сгорел мужской монастырь

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Фото: dsns.gov.ua
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Свято-Серафимовский мужской монастырь сгорел в Ивано-Франковской области, сообщает госслужба Украины по ЧС в среду, 13 февраля.  

Бревенчатый монастырь находится в селе Кривец Богородчанского района. Информация о возгорании поступила в службу спасения около 14:00 мск.

На место выехали пожарные расчеты, к моменту их прибытия всё здание было охвачено огнем. Площадь пожара составила 225 кв. м. Спустя два часа пламя удалось полностью ликвидировать. Причина пожара устанавливается. 

Пострадавших нет. Кроме того, удалось спасти вспомогательное здание и часовню, расположенную рядом со сгоревшим монастырем. 

В начале декабря 2018 года на Алтае полностью сгорел сельский храм. ЧП произошло в селе Кебезень Турочакского района.

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