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Два человека погибли в Челябинске при пожаре на заводе

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Фото: 74.mchs.gov.ru
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Пожаре произошел на Челябинском металлургическом комбинате. По данным РЕН ТВ, загорелся цех непрерывного розлива металла.

В результате ЧП погибли два человека, 16 — самостоятельно выбрались из здания. В тушении пожара задействованы 50 человек и 16 единиц техники.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области уточняет, что в цеху произошел разлив металла из ковша на площади 150 кв. м. После этого загорелась кран-балка, кабина мостового крана на высоте 20 м.

«Внутри кабины находились двое, они погибли», — подтвердили в пресс-службе.

Проводится доследственная проверка. По сведениям ИА «Ура.ру», погибла женщина (машинист крана) и мужчина-стажер, который находился с ней в кабине.

16 января на заводе «Полипласт Северо-Запад» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате начался пожар, несколько человек пострадали.

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