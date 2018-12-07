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Сельский храм полностью сгорел на Алтае

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В Республике Алтай сгорела церковь в селе Кебезень Турочакского района. Пожар произошел в ночь с 5 на 6 декабря в храме в честь великомученицы Екатерины.

«Несмотря на слаженные действия пожарных, здание церкви спасти не удалось. Просим ваших святых молитв и посильной помощи для восстановления храма», — сказано в обращении Горноалтайской епархии, передает altapress.ru.

По информации регионального ГУ МЧС, здание вспыхнуло в 3:21. Пожар тушили полтора часа, на месте работали семь человек и две единицы техники. О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, в Русской православной церкви (РПЦ) призвали усилить охрану строящихся храмов после поджога деревянной церкви в Москве. В ночь на 13 октября неизвестный поджег деревянный храм Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», а также воскресную школу. А вечером 6 ноября был совершен поджог деревянного храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

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