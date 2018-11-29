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Появилось видео пожара в храме Успения пресвятой Богородицы в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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На территории храма Успения пресвятой Богородицы в Троице-Лыково в Москве возник пожар, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сама церковь располагается на Одинцовской улице. Возгорание произошло в отдельной постройке. 

К настоящему моменту огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на соседние здания. Информации о пострадавших нет. 

Ранее в октябре сообщалось, что соблюдение требований пожарной безопасности на любом общественном объекте смогут контролировать все желающие. Возможности для этого предоставит Федеральный реестр индикаторов пожарных рисков.

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