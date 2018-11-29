Появилось видео пожара в храме Успения пресвятой Богородицы в Москве

На территории храма Успения пресвятой Богородицы в Троице-Лыково в Москве возник пожар, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сама церковь располагается на Одинцовской улице. Возгорание произошло в отдельной постройке.

К настоящему моменту огонь удалось локализовать и не допустить его распространения на соседние здания. Информации о пострадавших нет.

Ранее в октябре сообщалось, что соблюдение требований пожарной безопасности на любом общественном объекте смогут контролировать все желающие. Возможности для этого предоставит Федеральный реестр индикаторов пожарных рисков.