Автосервис загорелся на юго-востоке Москвы

Пожар возник в здании автосервиса на юго-востоке Москвы, сообщили экстренных службах в среду, 28 ноября.

Центр ремонта автомобилей располагается под адресу Рязанский проспект, 39. Площадь возгорания уточняется. На данный момент из здания эвакуируют машины. Данных о пострадавших нет, отмечает ТАСС. На место происшествия прибыли пожарные, создан штаб пожаротушения.

Ранее в октябре сообщалось, что соблюдение требований пожарной безопасности на любом общественном объекте смогут контролировать все желающие. Такое право им дает законопроект, который готовится к рассмотрению в Госдуме, а возможности для этого предоставит Федеральный реестр индикаторов пожарных рисков.