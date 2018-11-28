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Автосервис загорелся на юго-востоке Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар возник в здании автосервиса на юго-востоке Москвы, сообщили экстренных службах в среду, 28 ноября.

Центр ремонта автомобилей располагается под адресу Рязанский проспект, 39. Площадь возгорания уточняется. На данный момент из здания эвакуируют машины. Данных о пострадавших нет, отмечает ТАСС. На место происшествия прибыли пожарные, создан штаб пожаротушения.

Ранее в октябре сообщалось, что соблюдение требований пожарной безопасности на любом общественном объекте смогут контролировать все желающие. Такое право им дает законопроект, который готовится к рассмотрению в Госдуме, а возможности для этого предоставит Федеральный реестр индикаторов пожарных рисков.

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