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Названа вероятная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Возгорание на строящемся в Санкт-Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин», по предварительным данным, возникло из-за нарушения техники безопасности. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Адмиралтейских верфей.

«По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации», — приводит сообщение «РИА Новости».

В настоящий момент пожар полностью потушен.

Возгорание на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» произошло вечером 27 ноября. Огонь распространился на третьей и четвертой палубах, площадь пожара составила 300 кв. м.

В результате возгорания пострадали два человека. Кроме того, огонь повредил обшивку технических помещений и кабели.



 

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