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Два человека пострадали в результате пожара на ледоколе в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Два человека пострадали в результате пожара на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

Как уточняет ТАСС, возгорание возникло на строящемся ледоколе, который сейчас находится на территории АО «Адмиралтейские верфи». «По предварительной информации, горят две палубы строящегося ледокола», — сообщил источник агентства в экстренных службах. Позже пламя распространилось на третью палубу.

Над ликвидацией возгорания сейчас работают 15 единиц техники и 75 человек личного состава, пояснили в пресс-службе МЧС. Выясняются причины инцидента.

23 ноября пожар возник на складе горюче-смазочных материалов в Москве. В результате погиб один человек, трое пострадали.

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