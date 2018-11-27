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Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в Псковской области

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Фото: Псковская Лента Новостей
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Шесть человек погибли в результате пожара в жилом доме в Псковской области. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает Главное управление МЧС по региону.

Пожар произошел в деревне Каськово Куньинского района. Деревянный двухквартирный дом загорелся в 6:03 мск. Как передает агентство «РИА Новости», в результате ЧП погибли четверо детей и двое взрослых. В тушении принимали участие два отделения 15-й пожарно-спасательной части. На месте в настоящий момент работает следственно-оперативная группа.

26 ноября один взрослый и один ребенок пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице Кремлевской в Тюмени. Из горящего дома были эвакуированы 35 человек. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м.

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