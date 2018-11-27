Уголовное дело возбуждено после гибели детей в пожаре под Ярославлем

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после гибели трех детей в пожаре. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в квартире одного из домов села Медягино. По предварительным данным, погибли дети в возрасте до трех лет.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Виновникам грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящий момент следователи работают на месте происшествия. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

26 ноября в Тюмени произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные эвакуировали из здания 35 человек. Двоим жильцам дома — взрослому и ребенку — потребовалась медицинская помощь. У них диагностировали отравление угарным газом. В тот же день возгорание произошло в одном из магазинов, расположенных в трехэтажном офисном здании в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на экстренные службы, пострадал один человек.