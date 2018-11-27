Прямой эфир

Уголовное дело возбуждено после гибели детей в пожаре под Ярославлем

0
Фото: СУ СК РФ по Ярославской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ярославские следователи возбудили уголовное дело после гибели трех детей в пожаре. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в квартире одного из домов села Медягино. По предварительным данным, погибли дети в возрасте до трех лет.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Виновникам грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящий момент следователи работают на месте происшествия. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

26 ноября в Тюмени произошел пожар в многоквартирном доме. Пожарные эвакуировали из здания 35 человек. Двоим жильцам дома — взрослому и ребенку — потребовалась медицинская помощь. У них диагностировали отравление угарным газом. В тот же день возгорание произошло в одном из магазинов, расположенных в трехэтажном офисном здании в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на экстренные службы, пострадал один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбуждено после гибели четырех человек при пожаре в Кузбассе
В магазине Bosco в Санкт-Петерурге произошел крупный пожар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017