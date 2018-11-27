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Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в Тюмени

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Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице Кремлевской в Тюмени в понедельник, 26 ноября. Еще 35 человек были эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило на пульт в 19:02, на место происшествия спасатели прибыли через пять минут. Из горящего дома были эвакуированы 35 человек. Общая площадь возгорания составила 18 кв. м. Об этом пишет портал «Наш город».

В результате пожара пострадали взрослый и ребенок. Они были госпитализированы. Медики диагностировали отравление угарным газом.

26 ноября сообщалось о том, что в больнице в Туле умерла женщина, пострадавшая во время пожара в жилом доме, во время которого погибли ее дети. У нее было около 50% ожогов тела. Причины смерти должны быть установлены после проведения экспертизы.

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