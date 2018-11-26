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Пострадавшая при пожаре многодетная мать умерла в больнице в Туле

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В больнице в Туле умерла женщина, пострадавшая во время пожара в жилом доме, во время которого погибли ее дети. У нее было около 50% ожогов тела. Причины смерти должны быть установлены после проведения экспертизы.

Трагедия произошла в доме в Гарнизонном проезде вечером 21 ноября. Загорелась квартира пятиэтажного дома. В огне погибли четверо детей, двое родных и двое приемных, а их мать получила сильнейшие ожоги.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в детской. Не исключено, что пожар возник из-за неисправности электрооборудования, сообщает ИА «Тульские новости».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Ситуацию на личный контроль взял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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