Пострадавшая при пожаре многодетная мать умерла в больнице в Туле
В больнице в Туле умерла женщина, пострадавшая во время пожара в жилом доме, во время которого погибли ее дети. У нее было около 50% ожогов тела. Причины смерти должны быть установлены после проведения экспертизы.
Трагедия произошла в доме в Гарнизонном проезде вечером 21 ноября. Загорелась квартира пятиэтажного дома. В огне погибли четверо детей, двое родных и двое приемных, а их мать получила сильнейшие ожоги.
По предварительным данным, очаг возгорания находился в детской. Не исключено, что пожар возник из-за неисправности электрооборудования, сообщает ИА «Тульские новости».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности. Ситуацию на личный контроль взял губернатор Тульской области Алексей Дюмин.