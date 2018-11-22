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Мать и сын погибли при пожаре на Кубани

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В городе Кропоткине Краснодарского края при пожаре погибли два человека. Причиной произошедшего называют неосторожность при курении. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Пожар произошел в среду, 21 ноября, в частном доме на улице Красноармейской. Сообщение о случившемся поступило на пульт в 21:18, на место происшествия пожарные прибыли в 21:25. Через три минуты удалось локализовать возгорание, еще через 11 полностью ликвидировать его.

Как сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах, при осмотре места происшествия были обнаружены тела 92-летней женщины и ее 70-летнего сына. Они погибли от отравления угарным газом. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, огонь заметили соседи. Они же вызвали пожарных. При осмотре места происшествия выяснилось, что очагом возгорания стал диван. Обстоятельства гибели матери и сына выясняются.

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