Четверо детей погибли при пожаре в Туле

Четыре ребенка стали жертвами пожара в квартире жилого дома в Туле, сообщили в экстренных службах города.

По данным ТАСС, возгорание произошло в доме на Гарнизонном проезде. В результате пожара погибли четверо детей, еще одна женщина госпитализирована с ожогами.

Как уточнили в главке МЧС по Тульской области, сообщение о возгорании поступило в 22:17 мск. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение к 22:30. Из горящего здания удалось вывести семь человек. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

18 ноября 10-летний житель села Сунтар в Якутии спас из горящего дома четырех детей. Женщина, находящаяся в помещении, погибла.