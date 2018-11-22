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Четверо детей погибли при пожаре в Туле

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Фото: 71.mchs.gov.ru
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Четыре ребенка стали жертвами пожара в квартире жилого дома в Туле, сообщили в экстренных службах города.

По данным ТАСС, возгорание произошло в доме на Гарнизонном проезде. В результате пожара погибли четверо детей, еще одна женщина госпитализирована с ожогами.

Как уточнили в главке МЧС по Тульской области, сообщение о возгорании поступило  в 22:17 мск. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение к 22:30. Из горящего здания удалось вывести семь человек. Обстоятельства и причины пожара выясняются.

18 ноября 10-летний житель села Сунтар в Якутии спас из горящего дома четырех детей. Женщина, находящаяся в помещении, погибла.

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