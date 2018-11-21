Прямой эфир

Один человек погиб при пожаре в Щербинке под Москвой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При пожаре в поселке Щербинка в «новой Москве» погиб один человек и трое пострадали. Возгорание возникло днем в среду, 21 ноября, в одной из квартир дома № 6 по улице Щербинка.

Граждан допустят к контролю пожарной безопасности
Федеральный реестр индикаторов риска в этой сфере заработал в открытом доступе

Как ТАСС сообщил источник в экстренных службах, от полученных ожогов скончался один из четырех пострадавших. На сайте регионального главка МЧС по Москве уточняется, что горели личные вещи и мебель, общая площадь пожара составила около 4 кв. м.

«В ходе проведения работ по тушению загорания четыре человека (из них двое — дети) из квартиры были переданы медикам для оказания помощи», — уточнили спасатели.

Пожар полностью потушили, его причины выясняются.

Ранее в среду во время пожара в одной из квартир в Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС спасли женщину с грудным ребенком. Самостоятельно выбраться из помещения они не могли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
60 пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице Краснодара
Мужчина погиб при пожаре в Мурманской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017