Один человек погиб при пожаре в Щербинке под Москвой

При пожаре в поселке Щербинка в «новой Москве» погиб один человек и трое пострадали. Возгорание возникло днем в среду, 21 ноября, в одной из квартир дома № 6 по улице Щербинка.

Как ТАСС сообщил источник в экстренных службах, от полученных ожогов скончался один из четырех пострадавших. На сайте регионального главка МЧС по Москве уточняется, что горели личные вещи и мебель, общая площадь пожара составила около 4 кв. м.

«В ходе проведения работ по тушению загорания четыре человека (из них двое — дети) из квартиры были переданы медикам для оказания помощи», — уточнили спасатели.

Пожар полностью потушили, его причины выясняются.

Ранее в среду во время пожара в одной из квартир в Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС спасли женщину с грудным ребенком. Самостоятельно выбраться из помещения они не могли.