Мать с младенцем спасли из горящего дома пожарные в Хабаровском крае

Во время пожара в одной из квартир в Комсомольске-на-Амуре спасли женщину с грудным ребенком. Самостоятельно выбраться из помещения они не могли.

Как уточняет ИА AmurMedia, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного накануне, 20 ноября, в 22:22. Загорелась однокомнатная квартира в 14-этажном жилом доме на проспекте Октябрьский.

Прибывшие через несколько минут на место происшествия пожарные увидели, что на балконе на восьмом этаже находится женщина с ребенком на руках. Покинуть квартиру по лестнице в подъезде она не могла из-за плотного задымления.

Специалисты приняли решение вывести женщину с ребенком не по пожарной лестнице, а с помощью индивидуальных спасательных средств. Женщина во время пожара не пострадала, а двухмесячную девочку госпитализировали с отравлением угарным газом.

Площадь пожара составила 2 кв. м. Сгорели детская кроватка, коляска, часть дивана, оплавился натяжной потолок. По факту возгорания проводится проверка.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в электроприборе. Загорелась сушка лака для ногтей, которая стояла на диване, и огонь перекинулся на рядом стоящую кроватку.

Ранее сообщалось о пожаре в американском штате Нью-Джерси. Там горел особняк, четыре человека, в том числе двое детей, погибли.