60 пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице Краснодара
Сотрудники краснодарской больницы эвакуировали 60 пациентов из-за пожара. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщили в региональном управлении МЧС России во вторник, 20 ноября.
«В 15:14 поступило сообщение о замыкании электропроводки в одном из помещений больницы, расположенной по адресу: Краснодар, ул. Седина, 204. Персонал медицинского учреждения оперативно провел эвакуацию 60 пациентов и потушил пожар до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар начался в подсобном помещении на втором этаже больницы.
Ранее мужчина 1951 года рождения погиб при пожаре в одноэтажном жилом здании в Кольском районе Мурманской области.