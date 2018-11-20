60 пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице Краснодара

Сотрудники краснодарской больницы эвакуировали 60 пациентов из-за пожара. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщили в региональном управлении МЧС России во вторник, 20 ноября.

«В 15:14 поступило сообщение о замыкании электропроводки в одном из помещений больницы, расположенной по адресу: Краснодар, ул. Седина, 204. Персонал медицинского учреждения оперативно провел эвакуацию 60 пациентов и потушил пожар до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар начался в подсобном помещении на втором этаже больницы.

Ранее мужчина 1951 года рождения погиб при пожаре в одноэтажном жилом здании в Кольском районе Мурманской области.