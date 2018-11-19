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Мужчина погиб при пожаре в Мурманской области

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В Кольском районе Мурманской области в одноэтажном жилом доме произошел пожар. Было обнаружено тело мужчины 1951 года рождения.

Как сообщили ИА «Би-порт» в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, информация о пожаре поступила в понедельник утром, 19 ноября. Горело одноэтажное жилое строение недалеко от железнодорожной станции Выходной.

Ликвидировать возгорание удалось к 9 утра. В ходе разбора конструкций было обнаружено тело мужчины 1951 года рождения.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. На ликвидацию огня выезжали два отделения ПЧ-20 и одно отделение ПЧ-22.

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