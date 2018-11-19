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Женщина с двумя детьми погибли на пожаре в Иркутской области

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Мать и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Братском районе Иркутской области. Еще один ребенок госпитализирован с отравлением газом.

Пожар начался в дневное время в доме, где проживала многодетная семья. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь охватил половину здания. Тела погибшей 24-летней женщины и двух ее сыновей были обнаружены на полу в коридоре. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Очевидцам пожара удалось спасти из задымленного помещения мальчика. Он доставлен в больницу с отравлением угарным газом. По факту пожара МЧС проводит проверку, будет дана оценка действиям местной администрации по профилактической работе с многодетными семьями.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске при тушении пожара в доме обнаружены тела пожилого мужчины и его сына. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

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