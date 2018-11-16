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Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

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Фото: МЧС РФ
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Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Волгодонском районе Ростовской области. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил представитель Главного управления МЧС России по региону.

Пожар произошел в пятницу утром в саманном доме в хуторе Рябичев. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Тела женщины и двоих детей были обнаружены при разборке строительных конструкций. Еще одна 13-летняя девочка была госпитализирована с ожогами в больницу скорой медицинской помощи Волгодонска.

Позже на месте пожара был обнаружен третий погибший ребенок, передает «РИА Новости».

Всего в результате возгорания погибли четыре человека: женщина 1976 года рождения, мальчик 2007, а также девочки 2014 и 2017 годов рождения.

По предварительной информации регионального Следственного комитета, все они отравились продуктами горения. На место происшествия выехал следователь и эксперты, пишет сайт kp.ru.

Причины пожара уточняются.

Ранее в пятницу региональный главк МЧС сообщил, что два человека погибли при пожаре в частном доме в Зерноградском районе Ростовской области в хуторе Путь Правды. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.

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