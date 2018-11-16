При пожаре в Ростовской области погибли люди

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Зерноградском районе Ростовской области в хуторе Путь Правды, говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

Возгорание началось ночью в пятницу, 16 ноября, в 4:28 мск спасатели ликвидировали открытое горение. В ходе разбора завалов они обнаружили тела двух мужчин, их личности выясняются.

Площадь пожара составила 25 кв. м, к ликвидации привлекали шесть человек личного состава МЧС.

Накануне мать и сын погибли при пожаре в дачном доме в Волгограде в садоводческом обществе «Победа».