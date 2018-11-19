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Отец и сын погибли в результате пожара в Подмосковье

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В Московской области проводится проверка по факту гибели двух человек в результате пожара. Тела отца и сына найдены в доме во время ликвидации горения.

Пожар произошел в Солнечногорске. Во время тушения пожарные обнаружили тела мужчины 1942 года рождения и его сына 1980 года рождения. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту пожара проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при пожаре погибли женщина и трое детей. Все они отравились продуктами горения. Также госпитализирована с ожогами 13-летняя девочка.

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