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В Волгоградской области из-за третьего пожара на участке погибли пенсионерка с сыном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Волгоградской области пенсионерка и ее сын погибли во время пожара в собственной бане. Это уже третий случай возгорания на их участке, передает в воскресенье, 18 ноября, ТАСС.

«17 ноября 2018 года в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в бане одного из частных домовладений хутора Попов Даниловского района, обнаружены тела 84-летней женщины и ее 53-летнего сына. По данному факту Котовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организована процессуальная проверка», — сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по региону.

Уточняется, что мужчина злоупотреблял алкоголем, и ранее по его вине уже сгорел дом, а впоследствии и летняя кухня, куда переехала семья. Тогда обошлось без жертв.

После этого престарелая мать и ее сын стали жить в бане, ввиду отсутствия другого жилья. Накануне ночью строение сгорело. Причины возникновения огня устанавливаются.

16 ноября женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области. Самому младшему из детей был один год. По предварительной версии следствия, все они отравились продуктами горения. Еще одна 13-летняя девочка была госпитализирована с ожогами в больницу.

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