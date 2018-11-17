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В Краснодаре проходит эвакуация из горящей многоэтажки

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Фото: instagram.com/chp_krd
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Многоэтажное здание горит в Краснодаре, идет эвакуация. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС региона в субботу, 17 ноября.

«Проводится эвакуация», — цитирует ТАСС сообщение спасателей.

Отмечается, что площадь возгорания составляет около 50 кв. м, а на месте происшествия работают 26 человек и девять единиц техники.

15 ноября стало известно, что спасатели локализовали пожар в поликлинике села Шафраново в Башкирии на площади 350 кв. м. Отмечается, что никто не пострадал.

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