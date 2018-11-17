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Последствия пожара на юго-востоке Москвы сняли с квадрокоптера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Последствия пожара, который ликвидировали в неэксплуатируемом здании на юго-востоке Москвы, сняли с квадрокоптера. Инцидент произошел по адресу: Рязанский проспект, дом 26.

Под данным главного управления МЧС России по столице, в результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. Ранее на этой территории располагался завод железобетонных изделий, пишет ТАСС.

17 ноября пожар произошел на Московском нефтеперерабатывающем заводе в столичном районе Капотня. В результате ЧП никто не пострадал.

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