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Руководство НПЗ в Капотне назвало предварительную причину пожара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Очаг пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне локализован. Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия Роман Романов.

«Горящая установка освобождена от нефтепродуктов», — цитирует Романова «Интерфакс». По его словам, причиной возгорания, по предварительным данным, стала деформация печи, сообщает ТАСС.

Глава столичного главка МЧС Илья Денисов заявил, что выяснять причины ЧП будет комиссия ведомства совместно с администрацией завода, чтобы понять, в чем была проблема — в нарушении технологического процесса или износе оборудования.

Денисов добавил, что дым от пожара не идет в сторону жилых кварталов.

Ранее в МЧС сообщили, что мобильная лаборатория не выявила превышения концентрации вредных веществ в районе пожара.

Пожар на НПЗ в Капотне начался рано утром. Сведений о пострадавших не поступало.

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